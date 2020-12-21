Почти 2 тыс. объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье за три года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. объектов незавершенного строительства ликвидировали в Московской области за последние три года, это почти половина всех выявленных за этот период таких объектов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

"За три года в Подмосковье было выявлено 4 152 объекта незавершенного строительства, среди них половина - 2 081 объект (50%) - это самовольные строения, остальные - недостроенные объекты, в том числе находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также аварийные объекты. По итогам проведенной работы с начала 2018 года и по декабрь 2020 года всего ликвидирован 1 921 объект, что составляет 46% от общего количества выявленных", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко.

Также он добавил, что из числа ликвидированных 981 объект снесен, 940 - достроено.

"Несмотря на все сложности этого года, в частности эпидемиологическую ситуацию в стране и регионе, динамика работы по ликвидации объектов в 2020 году говорит о многократном увеличении объемов деятельности. В частности, в 2018 году было ликвидировано 138 объектов, в 2019 году - 705 объектов, а в 2020 году - уже 1 078", - добавил Гордиенко.

Как пояснили в пресс-службе, масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного строительства ведется Мособлархитектурой с ноября 2017 года совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления в рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева.