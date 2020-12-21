Химки признали лучшим муниципалитетом Московской области в 2020 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Городской округ Химки признали лучшим муниципалитетом в рейтинге округов Московской области. В тройке лидеров также Истра и Одинцово, об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Химки - лучший городской округ в рейтинге подмосковных муниципалитетов в 2020 году. Андрей Воробьев подвел итоги работы органов местного самоуправления на заседании Высшего совета региона. В тройке лидеров также - г. о. Истра и Одинцовский. Первое место среди ЗАТО - Звездный городок", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что работа в округах оценивалась в рамках "Рейтинга-50" - он состоит из показателей эффективности муниципалитетов, направленных на выполнение указов и посланий президента РФ Федеральному собранию, ежегодных обращений губернатора к жителям.

"Мы традиционно собираемся в конце года, чтобы увидеть достижения и результаты, сделать выводы и проанализировать то, чем каждый из нас занимается в своем направлении. Мы все прекрасно понимаем сложность и особенность 2020 года - это ковид. Когда-то мы провозгласили в Подмосковье идеологию лидерства. Высшее признание лидерства - это когда каждый человек в самых разных уголках нашего Подмосковья чувствует, что в его жизни происходят перемены", - процитировали в пресс-службе слова губернатора региона Андрея Воробьева.