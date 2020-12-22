Минтранс Подмосковья предупредил о возможной гололедице на дорогах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минтранс Московской области призывает водителей не выезжать на летней резине и соблюдать скоростной режим на дороге в связи с ухудшением погодных условий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.

"В связи с ухудшением погодных условий Минтранс Подмосковья призывает водителей не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим, быть внимательными в черте города. А также призывает пешеходов ожидать транспорт строго на посадочных площадках, переходить дорогу по пешеходным переходам, носить световозвращатели в темное время суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник в Подмосковье прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В некоторых районах возможна гололедица, ветер 3-8 м/с, температура воздуха до минус пяти градусов, а в ночь на среду температура может опуститься до минус 11 градусов.

"Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов. В случае необходимости будет проведена превентивная обработка дорог противогололедными материалами на интенсивных участках дорог, маршрутах движения общественного транспорта, спусках, подъемах и подъездах к социально значимым объектам", - добавили в пресс-службе.