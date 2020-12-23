Мособлдума переедет в деловой центр "Два капитана" в марте 2021 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московская областная дума планирует переехать в деловой центр "Два капитана", который находится в Красногорске около Дома правительства Московской области, в марте 2021 года. Об этом в среду сообщил журналистам председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

"Я думаю, уже в конце февраля, в марте [переедем в деловой центр "Два капитана" в Красногорске]", - сказал он.

Ранее Мособлдума планировала переехать в деловой центр "Два капитана" до конца 2020 года.

В настоящее время областная дума занимает многоэтажное здание на Проспекте Мира в Москве.

Деловой центр "Два капитана" находится в Мякининской пойме Красногорского района вблизи Дома правительства Московской области. Общая площадь делового центра составит 130 тыс. кв. м, максимальная высота - 27 этажей от уровня земли (107,6 м), согласно данным на официальном сайте проектной компании "Мераком". В нем также будет подземный этаж и пристроенная с южной стороны подземно-надземная четырехуровневая автостоянка. Композиция представляет собой две цилиндрические башни, связанные между собой несколькими этажами, и огромный стеклянный шар. Подмосковным властям объект был передан в 2013 году.