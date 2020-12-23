Около 2,8 тыс. обращений от жителей Подмосковья поступили в Мособлудуму в 2020 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Жители Подмосковья в 2020 году направили в приемную Московской областной думы около 2,8 тыс. обращений, из них более 80% через сайт областного парламента. Об этом в среду сообщил журналистам председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

"2,8 тыс. обращений поступили в приемную думы в 2020 году, из них 82% через сайт думы", - сказал Брынцалов.

Он отметил, что большая часть поступивших обращений была связана с экономикой и социальной сферой. Кроме этого, в три раза увеличилось количество проводимых депутатами приемов. Так, в 2019 году было проведено 1,1 тыс. приемов граждан, а в 2020 году - 3,1 тыс. приемов, из них 75% в онлайн-формате.

"Резко вырос процент оказания помощи. Если он раньше достигал 40% положительных результатов по итогам приема и обращений, которые поступали в адрес депутатов, то этот процесс в этом году достиг более 70%. Это касалось, прежде всего, оказания материальной помощи, помощи в трудной жизненной ситуации и так далее", - добавил Брынцалов.