{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 2,8 тыс. обращений от жителей Подмосковья поступили в Мособлудуму в 2020 году

Большинство обращений было связано с экономикой и социальной сферой

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Жители Подмосковья в 2020 году направили в приемную Московской областной думы около 2,8 тыс. обращений, из них более 80% через сайт областного парламента. Об этом в среду сообщил журналистам председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

"2,8 тыс. обращений поступили в приемную думы в 2020 году, из них 82% через сайт думы", - сказал Брынцалов.

Он отметил, что большая часть поступивших обращений была связана с экономикой и социальной сферой. Кроме этого, в три раза увеличилось количество проводимых депутатами приемов. Так, в 2019 году было проведено 1,1 тыс. приемов граждан, а в 2020 году - 3,1 тыс. приемов, из них 75% в онлайн-формате.

"Резко вырос процент оказания помощи. Если он раньше достигал 40% положительных результатов по итогам приема и обращений, которые поступали в адрес депутатов, то этот процесс в этом году достиг более 70%. Это касалось, прежде всего, оказания материальной помощи, помощи в трудной жизненной ситуации и так далее", - добавил Брынцалов.

Теги
Россия
В Подмосковье 17,5 тыс. ключей выдали обманутым дольщикам в 2020 году
Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова отметила, что в 2021 году планируется обеспечить ключами 19 тыс. граждан
Читать полностью