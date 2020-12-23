{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Переработку свалочного газа в энергию запустят на восьми полигонах Подмосковья

Первые установки заработают в первом полугодии 2021 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Установки по переработке свалочного газа появятся на восьми мусорных полигонах Московской области к концу 2022 года. Первые установки заработают в первом полугодии следующего года, об этом сообщил журналистам в среду министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

"У нас уже проведены восемь конкурсных отборов по таким установкам (переработки свалочного газа в энергию - прим. ТАСС). Они будут установлены на полигонах "Торбеево", "Тимохово", "Царево", "Кучино", "Кулаковский", "Съяново", "Непейно" и "Ядрово". <...> Восемь установок у нас будут работать <...> до конца 2022 года", - сказал Самарин, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что реализация первого проекта на мусорном полигоне "Торбеево" запланирована на первый квартал 2021 года, на полигоне "Тимохово" запуск будет произведен в первом полугодии следующего года.

Теги
Россия
В Подмосковье 17,5 тыс. ключей выдали обманутым дольщикам в 2020 году
Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова отметила, что в 2021 году планируется обеспечить ключами 19 тыс. граждан
Читать полностью