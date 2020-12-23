Объединенная карта "Стрелка-Тройка" с изображением масок поступила в продажу в Подмосковье

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пассажиры смогут приобрести объединенную транспортную карту "Стрелка-Тройка" с изображением медицинской маски в кассах автовокзалов со среды, об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Объединенные транспортные карты "Стрелка-Тройка" в новом дизайне поступили в продажу с 23 декабря. На карте изображена медицинская маска для напоминания пассажирам о важности ношения средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые карты с приложениями "Стрелка" и "Тройка" уже доступны в кассах 26 автовокзалов и автостанций АО "Мострансавто". С 26 декабря карту можно будет приобрести еще на двух автовокзалах и автостанциях.

"Стоимость карты составит 200 рублей, из них 80 рублей - залоговая стоимость, а 120 рублей будет на счету карты. Наличие карт необходимо уточнять в точках реализации", - добавили в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что картой можно будет оплатить проезд на всех видах общественного транспорта Московской области и Москвы.