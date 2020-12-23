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Долг населения за услуги ЖКХ вырос в Подмосковье почти до 32 млрд рублей

При этом в настоящее время наблюдается снижение общей суммы долга

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Долги жителей Московской области за жилищно-коммунальные услуги выросли в период пандемии. При этом в настоящее время наблюдается снижение общей суммы долга, сообщил журналистам в среду министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

"Большая работа министерством велась как в прошлом году, так и в этом по снижению долгов населения за жилищно-коммунальные услуги. В прошлом году мы достигли очень серьезного результата - мы в течение года снизили эти долги практически на 5 млрд рублей. В связи с пандемией, к большому нашему сожалению, долг начал прирастать и к августу он достиг практически 32 млрд рублей. Сейчас пошло плавное снижение", - сказал Самарин.

Он отметил, что одной из причин снижения долгов является выход людей на работу.

По данным презентации с выступления министра, по состоянию на декабрь долг населения за ЖКУ составляет в регионе 30,8 млрд рублей. С июля по октябрь долг превышал 31 млрд рублей, в то время как в январе общая сумма составляла 25,9 млрд рублей.

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