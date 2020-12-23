Тарифы на проезд в общественном транспорте изменятся в Подмосковье со 2 января

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тарифы на оплату проезда в общественном транспорте утвердили в Московской области, они вступят в силу со 2 января. Об этом сообщается в среду на портале правительства Подмосковья.

"Правительство Московской области утвердило тарифы на проезд в общественном транспорте Подмосковья на 2021 год, они вступят в силу со 2 января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на автобусных маршрутах региона при оплате картой "Стрелка" стоимость проезда будет проиндексирована на 3,6% в соответствии с уровнем инфляции. Стоимость одной поездки по транспортной карте составит 36 рублей 74 копейки в городском сообщении, в пригородном сообщении - 36 рублей 74 копейки с прибавлением 4,64-4,65 рубля за каждые следующие 2,5 км с 1 по 10 поездку.

В материале отмечается, что стоимость поездки при бесконтактной оплате составит 37 рублей. Стоимость разовой поездки за наличный расчет будет на уровне 58 рублей в городском сообщении, включая первые 5 км в междугороднем сообщении с увеличением на 4-5 рублей за каждые последующие 2,5 км в пригородном сообщении.

"Стоимость одной поездки по единой транспортной карте учащегося и единой транспортной карте льготника составит 18 рублей 37 копеек в городском сообщении с увеличением на 2,32-2,33 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении", - отмечается в тексте.

Как поясняется в материале, в следующем году цена проездных билетов на железнодорожный транспорт на три и 12 месяцев останется на прежнем уровне и составит 6 940 и 24 450 рублей соответственно. Стоимость проезда на электричке в пределах одной зоны в Подмосковье составит 26 рублей. Тариф на разовый проезд в пределах МЦД при оплате транспортной картой "Тройка" составит 50 рублей.