Мусорный полигон "Озеры" закрыли в Подмосковье

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области закрыли полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) "Озеры", расположенный в Озерах. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Согласно ранее утвержденной территориальной схеме обращения с отходами, данный полигон имел срок эксплуатации до 2024 года, но по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева "закрыть все городские свалки до конца 2020 года" полигон ТКО "Озеры" закрыт досрочно. Теперь весь объем отходов с данного полигона будет перераспределен на несколько КПО: "Дон", "Юг", "Экоград" и "Сплендер", где более половины поступаемых отходов будут отправлены на переработку - вторичное сырье и грунт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что мусорный полигон "Озеры" был введен в эксплуатацию с 2012 года, его площадь составляет более 7,6 га.

В министерстве пояснили, что закрытие всех мусорных полигонов стало возможным благодаря открытию современных комплексов по переработке отходов. В настоящее время в регионе введено в эксплуатацию девять КПО, всего будут работать 11 КПО и четыре завода по термической утилизации отходов.