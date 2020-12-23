Подмосковный университет "Дубна" стал лауреатом экопремии им. Вернадского

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Лауреатом в номинации "Экологическое образование в целях устойчивого развития" стал Государственный университет "Дубна" с проектом многоуровневого непрерывного экологического образования, который реализуется в подмосковной Дубне с 2004 года. В этом году в конкурсе участвовали 514 проектов из 69 регионов России, сообщила в среду пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Сегодня названы лауреаты "Национальной экологической премии имени В. И. Вернадского". Проект Государственного университета "Дубна" можно назвать уникальным для России. Это действительно многоуровневая образовательная система, охватывающая широкую аудиторию, от дошкольников до пенсионеров. Созданы проект "Экосад", "Экошкола" и "Эковуз", университет принимает участие в студенческой программе "Зеленые вузы России", - приводятся слова министра экологии и природопользования Андрея Разина.

Он отметил, что опыт Дубны интересен и чрезвычайно важен для развития системы экологического образования, и звание лауреата конкурса им. Вернадского вполне заслуженно.

Экологическое движение охватило все школы и колледж Дубны: с 2015 года они активно сотрудничают с вузом, проводя совместные конкурсы, экологические веселые старты, конференции и олимпиады, а также экологические акции - сбор макулатуры, очистка водоемов. Премия была учреждена Фондом им. Вернадского в 2003 году и сегодня считается одной из самых престижных наград России в сфере экологии.