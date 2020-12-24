Автомобилистам Подмосковья рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Автомобилистам в Подмосковье рекомендовали пользоваться общественным транспортом в конце нынешней недели из-за ожидающихся метели и снегопада. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Учитывая прогнозируемый снегопад и предновогоднюю пору, на дорогах региона ожидается ухудшение дорожной ситуации. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов по возможности отказаться от поездок на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом", - говорится в сообщении.

Кроме этого, дорожные службы Московской области переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми осадками. При необходимости на дороги будет выведена дополнительная техника. В приоритетном порядке при ухудшении погодных условий будет проведена очистка дорог с интенсивным движением, маршрутов движения общественного транспорта и подъездов к социально значимым объектам.

"В случае, если поездка на автомобиле необходима, не выезжайте на летней резине, будьте аккуратными на дорогах, не совершайте резких маневров, строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте обгонов и перестроений, будьте предельно внимательными в зонах пешеходных переходов. Пешеходам следует переходить проезжую часть только в зонах пешеходных переходов, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, ожидать транспорт на посадочных площадках и остановочных пунктах, обязательно надеть световозвращатели", - добавляется в материале.

Минтранс региона сообщил, что в пятницу и в ночь на субботу в Московской области ожидаются метель и обильный снегопад, на дорогах ухудшится видимость. Может выпасть около 20-25 мм осадков, а также возможно образование сугробов до 25 см. Температура воздуха понизится до минус семи градусов, ветер усилится до 10-15 м/с.