Неизвестный сообщил о "минировании" 3 аэропортов в Подмосковье и всех самолетов на стоянке

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также самолетов, находящихся на стоянке. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" аэропортов на территории Московской области - Шереметьево, Домодедово, Жуковский, а также самолетов, находящихся на стоянке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время правоохранительные органы обследуют помещения аэропортов, а также ведется розыск неизвестного, сообщившего о "минировании".