Почти 11 тыс. подмосковных пар получили с начала года выплаты к юбилею совместной жизни

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Практически 11 тыс. пар Московской области, проживших вместе 50 и более лет, получили к юбилею совместной жизни единовременную выплату. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года 10 999 подмосковных пар получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет, прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

Как пояснили в пресс-службе, размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тыс. рублей. Для тех, кто в браке 55 лет, - 6 тыс. рублей, 60 лет - 7 тыс. рублей, 65 лет - 8 тыс. рублей, 70 лет и более - 9 тыс. рублей.

"Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области, на день юбилея. Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ", - добавила министр.