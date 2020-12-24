Картой МКД с начала мая воспользовались более 850 тыс. жителей Подмосковья

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Интерактивной "Картой ресурсообеспечения МКД (многоквартирным домом)" с начала работы сервиса, с мая 2020 года, воспользовались более 850 тыс. жителей Подмосковья, из них более 580 тыс. - с мобильных устройств, сообщила в четверг пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"До конца 2020 года на карте появятся полные и достоверные сведения по отключениям холодного водоснабжения (ХВС) и канализации, а в первом полугодии 2021 года - по электроэнергии и газу, соответствующие значки и фильтры уже появились на странице карты в интернете. С начала работы сервиса (май 2020) картой воспользовались более 850 тыс. жителей Подмосковья, из них более 580 тыс. - с мобильных устройств", - приводят слова главы министерства Александра Самарина.

Он добавил, что на рассылку оповещений "Карты ресурсообеспечения МКД" подписались более 5 тыс. жителей Подмосковья. За месяц, неделю и один день до начала плановых работ каждый подписчик получает уведомление.

Московская область стала первым регионом, где заработало онлайн-информирование о ресурсоснабжении многоквартирных домов. На карте отображены все 53,8 тыс. МКД с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. В летний период по карте можно было узнать графики отключения горячей воды. В 2021 году на сервисе появятся данные о работе всех ресурсов в МКД Подмосковья: отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроэнергии и газоснабжения.