Воробьев: телемедицина помогает справляться с перегрузкой поликлиник в Подмосковье

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Поликлиники Московской области в условиях пандемии коронавируса значительно перегружены, в связи с этим власти региона начали активно развивать телемедицинские технологии. Об этом в четверг в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Скорая помощь, неотложная помощь - мы модернизируем, усиливаем это звено. Как и прежде, очень большая нагрузка на поликлиническое звено, запредельная. И в сезоны гриппа и ОРВИ - это весна и осень, захватывая зиму. А сейчас инфекция, <...> мы видим, жалобы часто обращены на запись к врачу, перегрузку поликлиник. Поэтому сейчас серьезно и профессионально обсуждается вопрос телемедицины", - сказал он.

По словам Воробьева, такие технологии должны повысить качество медицинского обслуживания в регионе, а также его доступность, в том числе на удаленных территориях. "Даже у нас в Подмосковье мы видим, что есть территории, где сложно оказать помощь высококачественную, поэтому мы будем использовать и используем сейчас различные современные методы, второе мнение, консультации профессионалов", - добавил он.

Губернатор также рассказал, что самым сложным периодом в борьбе с пандемией стало начало мая 2020 года, когда в регионе осталось чуть больше 100 коек для пациентов с коронавирусом.

"Был понедельник, утро, май. У нас оставалось на все Подмосковье <...> 123 койки. У нас пациентов госпитализировали из Коломны в Солнечногорск, легче долететь до сибирского города. <...> При этом надо было делать КТ, ведь до конца не было понятно, какие протоколы использовать. <...> Не было столько компьютерных томографов, они имеют свойство ломаться, нужно постоянно за ними следить, и вот это было страшно. Страшно, потому что оставалось молиться и максимально смотреть, где еще мы можем открыть дополнительные койки", - сказал Воробьев.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 144 282 случая заражения, выздоровели 102 563 человека, умерли 2 753.