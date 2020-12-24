Губернатор Подмосковья уверен, что принятые против коронавируса меры дали эффект

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уверен, что принятые весной в регионе меры для профилактики распространения коронавируса дали эффект.

"Ничего невозможно было сделать другого: и тот карантин весенний, и те ограничения - все это, слава богу, дало эффект, результат", - сказал Воробьев в четверг в эфире телеканала "360".

Он подчеркнул, что региону помогало федеральное правительство, оказывали помощь огромное число бизнесменов, своевременно поступали лекарства, на тот момент неожиданно получившие значимость. "Эти лекарства были на периферии протоколов лечения, а сейчас они самые известные, наверное, каждому человеку", - сказал он.

Вместе с тем Воробьев заметил, что коронавирус может быть побежден только вакцинацией граждан и сейчас главной задачей для властей Подмосковья он видит получение вакцины в достаточном количестве. "И тем, кто еще не переболел, предоставить комфортную и безопасную возможность сделать им эти две инъекции", - сказал губернатор региона.