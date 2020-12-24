Воробьев: ресурсы Москвы периодически помогают Подмосковью решать проблемы жителей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Москва и Подмосковье страхуют друг друга по различным направлениям, а ресурсы столицы периодически помогают решать проблемы жителей области. Об этом в четверг в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы живем в одной стране, поэтому развиваем нашу территорию с учетом мнения жителей, особенностей. У нас не только отношения с [мэром Москвы] Сергеем Семеновичем [Собяниным] партнерские, глубокое взаимное понимание, но и всей команды. Это определяющий фактор тех проектов, которые мы реализуем: по воде или по транспорту, по развязкам или по системе образования, здравоохранения. Мы где-то страхуем друг друга, где-то ресурсы Москвы помогают нам решать проблемы для жителей Подмосковья", - сказал он.

Губернатор также рассказал, что при реализации проектов, в том числе совместных со столицей, делается специальный акцент на подмосковные территории, которые находятся на удалении. "Потому что все-таки транспортная доступность другая, время требуется на поиск работы больше. И у нас существует специальная программа по таким территориям, как Озеры, Серебряные Пруды, Егорьевск, Рошаль, Шатура, Талдом, которая ставит перед собой задачу создания новых рабочих мест", - отметил он.

По словам Воробьева, такие инфраструктурные проекты, как ЦКАД, делают более доступными эти территории, что в свою очередь создает благоприятные условия для инвестиционной активности и повышает налоговый и экономический потенциал.