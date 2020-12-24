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Воробьев: ресурсы Москвы периодически помогают Подмосковью решать проблемы жителей

Губернатор Московской области отметил, что при реализации совместных со столицей проектов, делается акцент на подмосковные территории, которые находятся на удаленном расстоянии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Москва и Подмосковье страхуют друг друга по различным направлениям, а ресурсы столицы периодически помогают решать проблемы жителей области. Об этом в четверг в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы живем в одной стране, поэтому развиваем нашу территорию с учетом мнения жителей, особенностей. У нас не только отношения с [мэром Москвы] Сергеем Семеновичем [Собяниным] партнерские, глубокое взаимное понимание, но и всей команды. Это определяющий фактор тех проектов, которые мы реализуем: по воде или по транспорту, по развязкам или по системе образования, здравоохранения. Мы где-то страхуем друг друга, где-то ресурсы Москвы помогают нам решать проблемы для жителей Подмосковья", - сказал он.

Губернатор также рассказал, что при реализации проектов, в том числе совместных со столицей, делается специальный акцент на подмосковные территории, которые находятся на удалении. "Потому что все-таки транспортная доступность другая, время требуется на поиск работы больше. И у нас существует специальная программа по таким территориям, как Озеры, Серебряные Пруды, Егорьевск, Рошаль, Шатура, Талдом, которая ставит перед собой задачу создания новых рабочих мест", - отметил он.

По словам Воробьева, такие инфраструктурные проекты, как ЦКАД, делают более доступными эти территории, что в свою очередь создает благоприятные условия для инвестиционной активности и повышает налоговый и экономический потенциал.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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