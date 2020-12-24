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Станцию МЦД откроют в Подольске до конца декабря

Стоимость одной поездки на МЦД в следующем году будет составлять 50 рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Станцию Московского центрального диаметра (МЦД) откроют в подмосковном Подольске до конца декабря. Об этом в четверг в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"МЦД - это наш проект с Москвой. Проект, который поддержал президент. <…> В конце месяца откроем в Подольске станцию", - сказал Воробьев.

Он отметил, что в этом году в Подмосковье утвердили тариф на оплату проезда в пределах МЦД. Так, стоимость одной поездки в следующем году будет составлять 50 рублей. "Что в три раза дешевле, чем тарифы предыдущих периодов в старых электричках", - добавил Воробьев.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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