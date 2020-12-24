Губернатор Подмосковья поблагодарил жителей региона за понимание в период пандемии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за понимание в уходящем году и выразил надежду на то, что в 2021 году Подмосковье будут ждать перемены.

"Я благодарен жителям за понимание, президенту - за поддержку постоянную, своей команде - за добросовестное отношение к делу", - сказал Воробьев в четверг в эфире телеканала "360", отвечая на вопрос о том, кого он хотел бы поблагодарить в 2020 году.

При этом губернатор отметил, что врачи стали главными героями, а "маска" - главным словом уходящего года.

"Я желаю каждому жителю Подмосковья здоровья, любви к ближнему и, конечно, благополучия. <...> Я очень люблю Подмосковье, каждый из нас любит Московскую область по-особенному: свои города, свои поселки. Хочу сказать всем слова признательности за понимание, и очень надеюсь, что в следующем году нас будут ждать настоящие добрые серьезные перемены", - добавил губернатор.