Карта с пунктами вакцинации появилась на портале о профилактике коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Интерактивная карта пунктов вакцинации от COVID-19 появилась на портале о профилактике коронавируса в Московской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы стараемся сделать так, чтобы информация по вакцинации от новой коронавирусной инфекции была максимально доступной. Поэтому для удобства жителей подготовили карту, куда нанесены все 93 пункта, где осуществляется вакцинация от коронавируса. Это прививочные кабинеты в медицинских организациях Подмосковья", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, чьи слова приводятся в сообщении.

Вакцинация от коронавируса в Московской области осуществляется препаратом "Спутник V", разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Ранее Стригункова сообщала, что жители Московской области с 14 декабря могут записаться на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.