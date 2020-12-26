Более 380 семей военнослужащих получили новые квартиры в Подмосковье

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Заместитель командующего ВДВ Леонид Шевченко вручил ключи от новых квартир военнослужащим в Наро-Фоминске. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

"Сегодня в подмосковном Наро-Фоминске состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир военнослужащим подразделений Воздушно-десантных войск. Ключи военнослужащим вручил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по строительству генерал майор Леонид Шевченко", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что "в два новых девятиэтажных дома въедут 383 семьи военнослужащих". Как рассказали в ведомстве, все помещения оснащены сантехническим и кухонным оборудованием, приборами учета, с отделкой "под ключ" и полной меблировкой. Здания возведены специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России. При строительстве использовались современные технологии с применением эффективной теплоизоляции. Здания оборудованы датчиками дыма и системой пожарной сигнализации. На придомовой территории обустроены детские игровые и спортивная площадки.

Отвечать за обслуживание и эксплуатацию дома будет новая структура Минобороны - ФГАУ "Росжилкомплекс", созданная для управления недвижимым имуществом фондом военного ведомства, от обеспечения военнослужащих жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков. Ранее эти функции были распределены между центральными органами военного управления и организациями.

"Одна из приоритетных задач - сделать решение бытовых вопросов быстрым и легким. Для этого нами разработаны удаленные цифровые сервисы, к примеру, позволяющие отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу, оплатить квитанции без комиссии, передать показания приборов учета или заказать необходимую справку через мобильное приложение или в личном кабинете на сайте", - сказал руководитель "Росжилкомплекса" Валерий Абраменков на церемонии вручения ключей военнослужащим.