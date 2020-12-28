В Подмосковье открыли запись на вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Запись на вакцинацию против коронавируса для жителей старше 60 лет открыли в Московской области, сообщила в понедельник на совещании министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"С сегодняшнего дня мы открываем запись для жителей 60+. Поэтому я прошу глав городских округов включиться в информационную кампанию аналогично информационной кампании, которую мы проводили по гриппу, чтобы привлекать жителей наиболее рисковой группы к вакцинации от коронавируса", - сказала она.

Вакцинация от коронавируса в Московской области осуществляется препаратом "Спутник V", разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения.

С 14 декабря жители Подмосковья могут записаться на прививку. На портале о профилактике коронавируса в Московской области есть интерактивная карта пунктов вакцинации, где значатся 93 прививочных кабинета в медицинских организациях региона.

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