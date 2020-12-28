Вакцинации от COVID-19 в Подмосковье в новогодние праздники не будет только 1 и 7 января

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вакцинация населения Московской области будет продолжена в регионе в новогодние праздники за исключением 1 и 7 января. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о продолжении вакцинации населения против коронавирусной инфекции с 7 января.

"Вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции не будет проводиться лишь 1 и 7 января. Во все остальные дни жители Московской области смогут принять участие в вакцинации", - сказали в пресс-службе.

Вакцинация от коронавируса в Московской области осуществляется препаратом "Спутник V", разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения.

С 14 декабря жители Подмосковья могут записаться на прививку. На портале о профилактике коронавируса в Московской области есть интерактивная карта пунктов вакцинации, где значатся 93 прививочных кабинета в медицинских организациях региона.