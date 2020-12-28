Власти Подмосковья намерены увеличить инвестиции в АПК в 1,5 раза в 2021 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают в 2021 году привлечь около 70 млрд рублей в рамках реализации проектов агропромышленного комплекса (АПК), что в 1,5 раза больше результатов текущего года. Об этом журналистам в понедельник сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

"В текущем году объем инвестиций составил порядка 45 млрд рублей. Это плюс 6 млрд к 2019 году. Реализовано более 50 инвестиционных объектов, 15 из которых крупные и особо крупные. Создано 3 314 новых рабочих мест. <...> В 2021 году мы ставим себе задачу увеличить инвестиции в 1,5 раза и создать 3,7 тыс. новых рабочих мест", - сказал Воскресенский.

Как отмечается в презентации к выступлению Воскресенского, в следующем году к вводу в эксплуатацию и началу реализации планируются 19 крупных проектов с общим объемом инвестиций почти 70 млрд рублей.

По данным министерства, в следующем году в Можайске планируется ввести в эксплуатацию производство заменителей грудного молока, объем инвестиций в проект составляет 8,7 млрд рублей. В Наро-Фоминске будет запущен комбинированный комплекс по производству коровьего и буйволиного молока - инвестиции превышают 3 млрд рублей. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кашира" в 2021 году планируется завершение работ по созданию завода по выращиванию атлантического лосося. Инвестиции в реализацию проекта - 4 млрд рублей.