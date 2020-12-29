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Новая система обращения с ТКО

Площадки для приема отходов "Мегабак" появятся во всех округах Подмосковья в 2021 году

В настоящее время в регионе организовано 36 площадок

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области планируют организовать площадки для сбора коммунальных отходов "Мегабак" во всех городских округах в 2021 году. В настоящее время в рамках проекта функционируют 36 площадок в 29 муниципалитетах, об этом сообщил журналистам во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

"В наших планах стоит, что в 2021 году мы реализуем в каждом муниципалитете Московской области такую площадку", - сказал Велиховский.

По словам Велиховского, суть проекта заключается в приеме у населения вторичного сырья на утилизацию. Жители региона могут сдать на площадках крупногабаритные отходы, бытовую технику, электронику, одежду, пластик, бумагу.

Он напомнил, что реализация проекта "Мегабак" началась в Московской области в конце 2019 года. Первые площадки для сбора коммунальных отходов появились в Балашихе и Рошале. В настоящее время в регионе организовано 36 площадок в 29 муниципальных образованиях. "На сегодняшний день по результатам этого года мы фиксируем сумму, что более 10 тыс. куб. м отходов собрано на этих площадках", - добавил министр.

Как отмечается на сайте проекта, площадки для сдачи мусора "Мегабак" являются частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Проект нацелен на раздельный сбор коммунальных отходов и направлен на увеличение доли перерабатываемых отходов.

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