В Подмосковье в уборке снега задействовали более 8 тыс. дворников и дорожных рабочих

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Свыше 11 млн кв. м расчистили в Подмосковье за ночь от снега и наледи, всего в работах задействовали более 8 тыс. дворников и дорожных рабочих. Об этом сообщается в субботу в официальном аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области в Instagram.

"Более 8 тыс. дворников и дорожных рабочих, а также 3 тыс. единиц спецтехники задействованы в уборке снега, который начался в Подмосковье ночью и будет идти весь день <…> По прогнозам синоптиков, в Московском регионе сегодня может выпасть до 10 см снега, на дорогах - гололедица", - говорится в сообщении.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, по поручению губернатора Андрея Воробьева дорожные и коммунальные службы региона переведены в режим усиленной работы. В приоритете - очистка и обработка вылетных магистралей, дорог, по которым следует общественный транспорт, подходов к остановкам. За минувшую ночь очищено и обработано противогололедными материалами более 10 тыс. км областных дорог. При необходимости будет выведена дополнительная снегоуборочная техника. Во избежание ухудшения дорожно-транспортной ситуации автомобилистам нужно, по возможности, минимизировать поездки на личном транспорте.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин добавил, что коммунальные службы перешли на круглосуточное дежурство. За прошедшую ночь в Подмосковье от снега и наледи расчищено свыше 11 млн кв. м, обработано реагентами около 10 млн кв. м пешеходных дорожек, вывезено более 10 тыс. куб. м снега.

"Просим водителей следовать указаниям дорожных знаков, не превышать скорость, избегать резких маневров, держать дистанцию. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в разрешенных местах", - подчеркивается в сообщении.