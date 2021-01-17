"Система 112" в Подмосковье приняла с начала года около 500 тыс. вызовов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Информационная система экстренных служб 112 в Подмосковье приняла и обработала с начала года около 500 тыс. вызовов, большинство обращений связаны с вызовом медиков и сотрудников полиции. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"С начала 2021 года операторы 112 приняли и обработали уже порядка 500 тыс. вызовов, - сказали в пресс-службе. - На сегодня около 80% обращений на номер 112 адресовано специалистам скорой медицинской помощи, более 17% - полиции и ГИБДД, остальные 3% - пожарной охране, аварийной службе газовой сети, службе антитеррор и другим службам".

В МЧС отметили, что "Система 112" Московской области функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на сообщения о происшествиях. Ежедневно операторам поступает примерно 30 тыс. вызовов.

За все время работы "Системы 112" в Подмосковье ее операторы приняли и обработали более 47 млн вызовов от жителей и гостей региона. За помощью можно обратиться различными способами: позвонить по телефону, отправить СМС, через мобильное приложение "112 МО", с помощью Skype, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы "ЭРА-Глонасс".