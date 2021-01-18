Самым пожилым вакцинировавшимся от COVID-19 в Подмосковье стал 91-летний житель Домодедова

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Самым пожилым пациентом, сделавшим прививку от новой коронавирусной инфекции в Московской области, стал 91-летний жителей городского округа Домодедово. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Возраст самого старшего пациента, который пришел к нам на вакцинацию, составил 91 год. Это житель городского округа Домодедово, ветеран труда. Перед вакцинацией он прошел осмотр у врача-терапевта, который не выявил противопоказаний к вакцинации. После ему был введен первый компонент вакцины, побочных эффектов не наблюдалось", - приводятся в сообщении слова главного врача Домодедовской больницы Андрея Осипова.

В материале отмечается, что через 3 недели пациента ждут в поликлинике для введения второго компонента вакцины.

С 14 декабря жители Подмосковья могут записаться на прививку. На портале о профилактике коронавируса в Московской области есть интерактивная карта пунктов вакцинации, где значатся 93 прививочных кабинета в медицинских организациях региона.