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Три человека погибли при столкновении "Газели" и фуры на Горьковском шоссе в Подмосковье

Всего в "Газели" находились девять человек

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Газель" и грузовая машина столкнулись на Горьковском шоссе в Подмосковье, в результате три человека погибли. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На 72-м км Горьковского шоссе произошло ДТП с участием грузовой машины и "Газели", в которой находились девять человек. В результате столкновения погибли три человека", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, на месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение в сторону Москвы перекрыто.

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