Жители Подмосковья смогут оформить заявку на получение срочной соцподдержки онлайн

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Жители Московской области смогут подать заявление на предоставление срочных социальных услуг в дистанционном режиме. Онлайн-сервис по подаче заявлений доступен на региональном сайте госуслуг, об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"Срочные социальные услуги - это получение бесплатного питания, одежды и обуви, временного жилья, юридической и психологической помощи, оформление документов на соцобслуживание. Ранее подать заявление на получение срочных социальных услуг можно было только при личном обращении в МФЦ. Теперь появилась возможность оформить заявку на такие виды соцподдержки онлайн, на региональном портале госуслуг. Для подачи заявления потребуется только паспорт. Результат оказания услуги можно получить в 126 офисах МФЦ региона", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи региона Максима Рымара.

Отмечается, что сервис доступен на региональном портале госуслуг в разделе "Соцподдержка" - "Соцпомощь". После перехода в нужный раздел необходимо заполнить электронную форму заявления.

В пресс-службе рассказали, что пользователи могут выбрать такие виды срочной социальной помощи, как обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов, обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, содействие в получении временного жилого помещения, содействие в получении юридической помощи, доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Московской области.