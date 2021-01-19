Около 300 млн рублей направят в 2021 году в Подмосковье на программу "Доступная среда"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в 2021 году направить около 300 млн рублей на повышение доступности объектов для инвалидов и маломобильных граждан в рамках программы "Доступная среда". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В этом году на повышение доступности социально значимых объектов и услуг для инвалидов и маломобильных жителей региона выделено порядка 300 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития региона Ирины Фаевской.

Отмечается, что в 2021 году в регионе число доступных объектов для инвалидов и маломобильных жителей увеличится на 350.

"В Московской области программа "Доступная среда" реализуется с 2011 года, и на начальном этапе из 7 тыс. соцобъектов были доступными для инвалидов только 17%. Это порядка 1,2 тыс. объектов. В 2021 году уровень доступности социально значимых объектов в Московской области составит 77,8%", - добавили в пресс-службе.