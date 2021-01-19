130 тыс. жителей Подмосковья воспользовались общественным транспортом в Крещенскую ночь

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 130 тыс. человек воспользовались общественным транспортом в Московской области в ночь с 18 на 19 января. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В ночь с 18 на 19 января маршруты общественного транспорта Московской области, проходящие рядом с храмами и купелями, перевезли более 131 тыс. пассажиров, в том числе 12 тыс. человек воспользовались автобусами "Мострансавто". Для удобства жителей график работы автобусов был продлен до 02:00", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что в этом году в Московской области было организовано свыше 220 мест для купаний. Наибольшей популярностью у жителей и гостей региона пользовались водопад Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, прорубь на реке Истре у Новоиерусалимского монастыря в Истре, купель в селе Талеж на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в городском округе Чехов и купель у Троицкого храма в Мытищах.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, крещенские купания собрали на подготовленных в Подмосковье купелях более 175 тыс. человек.