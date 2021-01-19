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Движение поездов затруднено на Савеловском направлении МЖД из-за человека на пути

ЦППК и МЖД ведут работы для восстановления графика

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Движение поездов затруднено на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области из-за человека на пути, об этом сообщается Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На D1 и Савеловском направлении затруднено движение в сторону Лобни из-за человека на пути. Просим пассажиров быть внимательными и не нарушать правила безопасности на ж/ д", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦППК и МЖД ведут работы для восстановления графика.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЖД, по предварительным данным, в 19:04 около платформы "Тимирязевская" человек, который пытался залезть на платформу, "был травмирован приближающимся пригородным поездом". "На время оказания пострадавшему медицинской помощи в пути задерживаются несколько пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессы", - добавили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (19:58 мск) — добавлены подробности по тексту.

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