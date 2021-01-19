Движение поездов восстановили на Савеловском направлении МЖД

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановили после произошедшего инцидента с человеком на путях. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Движение на D1 и Савеловском направлении восстановлено. Ранее произошел инцидент с человеком на пути на станции Тимирязевская, из-за чего несколько поездов были задержаны, также ряду поездов был сокращен маршрут", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что в настоящее время возможны оперативные изменения в расписании для выравнивания интервала.