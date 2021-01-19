Часть аэроэкспрессов в Шереметьево отклонились от графика

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Некоторые аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении следуют с незначительными отклонениями от графика из-за инцидента с человеком на пути на Савеловском направлении МЖД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Аэроэкспресса".

"Некоторые аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении следуют с незначительными отклонениями от графика из-за инцидента с человеком на пути на Савеловском направлении МЖД. Компания делает все возможное для скорейшего восстановления графика. Добраться до аэропорта Шереметьево можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино", - сказали в компании.

Экспресс-автобусы отправляются каждые 20 минут и следуют по платной трассе, время в пути - 20 минут.