Власти Подмосковья планируют до конца года построить дорогу к Гремячему ключу

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Власти Московской области планируют завершить строительство дороги к Гремячему ключу - популярному месту паломничества, находящемуся на территории подворья Троице-Сергиевой Лавры, до конца этого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Новую двухполосную дорогу построят до конца этого года. Парковочные пространства расширят до 1,5 тыс. мест. В план входит также реконструкция существующего мостового перехода через реку Вондигу. Это позволит улучшить транспортную доступность для жителей близлежащих населенных пунктов. В ходе благоустройства установят торговые павильоны и туалетные модули, появятся центральные входные аллеи и площадки, отремонтируют и расширят деревянные настилы, ведущие к источникам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Гремячий ключ является самым большим водопадом в Московской области, его высота достигает 20 м. Он считается одним из популярнейших мест паломничества в регионе. Источник находится на территории подворья Троице-Сергиевой Лавры, где обустроена купель, а на Крещение ежегодно проводятся традиционные купания.

"Сделан первый большой и самый важный шаг: по поручению губернатора начато строительство дороги на Гремячий ключ, сейчас уже проложена временная дорога. Долгое время ее здесь не было - и паломники, и туристы проделывали непростой путь от Сергиева Посада. Теперь же поток посетителей значительно увеличился. Сейчас завершается разработка концепции благоустройства - будут расширены парковка, дорожки, освещение. Все, кто стремятся сюда, ищут атмосферы уединения, крайне важно сохранить это место особенным", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Натальи Виртуозовой.

Как пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гердик, которого цитирует пресс-служба, работы по капитальному ремонту подъезда к Гремячему ключу начались в конце декабря.