Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим из-за ожидаемого ухудшения погоды

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области перешли на режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в регионе в четверг. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В связи с прогнозируемыми осадками дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. При необходимости будет проведена превентивная обработка дорог противогололедными материалами. Оперативный штаб круглосуточно мониторит погодно-дорожную ситуацию и в случае необходимости выведет спецтехнику для предотвращения гололедицы на дорогах и обеспечения безопасного движения", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что ухудшение погодных условий ожидается в регионе с четверга - синоптики прогнозируют снегопад, который к вечеру пятницы перейдет в ледяной дождь. Температура воздуха составит от плюс одного до плюс трех градусов.

"Призываем участников дорожного движения быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД. Не спешите на дорогах, соблюдайте скоростной режим и не совершайте резких маневров, держите дистанцию и будьте аккуратны при движении в черте населенных пунктов", - добавили в пресс-службе.