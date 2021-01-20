В Подмосковье выросло число обращений в ветклиники с переохлаждением животных

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Свыше 50 обращений с переохлаждением и обморожением животных поступило в Московской области с начала года, в прошлом году было зафиксировано всего три случая. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В связи с установившейся морозной погодой в Подмосковье мы зарегистрировали увеличение количества обращений в наши ветеринарные клиники пациентов с переохлаждением и обморожениями. Для сравнения - с начала прошлого году отмечались единичные случаи, всего 3. В текущем году поступило уже свыше 50 обращений", - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, животным с приходом холодов необходимы особые забота и уход.

"Владельцы домашних животных должны быть готовы к принятию мер по профилактике обморожения лап питомцев. Даже не длительное пребывание на морозе может привести к обморожению. Не стоит переохлаждать долгими прогулками на морозе животных, особенно щенков и собак в возрасте. Желательно во время прогулки занять животное активными играми. Если есть вероятность долгого нахождения животного на улице, лучше предусмотреть одежду для питомца", - пояснил Воскресенский.

Он добавил, что данные рекомендации помогут владельцам животных уберечь питомцев от длительного лечения при снижении температуры воздуха до отрицательных значений.