Пункт вакцинации от коронавируса откроется в ТЦ "Мега Химки"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пункт мобильной вакцинации от новой коронавирусной инфекции откроется в ТЦ "Мега Химки" в Московской области 21 января. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Пункты мобильной вакцинации начинают работу в Подмосковье. Некоторые из них открываются в крупных торговых центрах региона. Первым с 21 января заработает пункт в "Меге Химки". Сделать бесплатную прививку от новой коронавирусной инфекции смогут лица старше 18 лет и не имеющие противопоказаний при наличии паспорта и полиса ОМС", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в пункте вакцинации будут без записи принимать пациентов медработники Химкинской больницы с 12:00 до 22:00 ежедневно. За день в нем планируется прививать не менее 50 человек.

"Наша задача сейчас - сделать вакцинацию максимально доступной для жителей Московской области. Пункты вакцинации в торговых центрах - это хорошее подспорье в вопросе массовой прививочной кампании. Многим жителям удобно совместить необходимые рутинные дела с заботой о своем здоровье. Такие пункты, включая Химки, уже развернуты в девяти муниципалитетах Подмосковья", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.