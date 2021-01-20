В Подмосковье от коронавируса привились уже более 31 тыс. человек

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 31 тыс. жителей Московской области уже привились от коронавируса, сообщается в среду в официальном аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в Instagram.

"Прививки от ковида сделали уже более 31 тыс. жителей Подмосковья, в том числе и старше 60 лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас в регионе более 90 прививочных пунктов, а к марту их количество увеличится до 220. Кроме того, в области действуют 23 мобильных комплекса вакцинации.

Там также напомнили, что вторую прививку необходимо сделать через 3 недели. "Перед вакцинацией - обязательный осмотр врача. Если температура тела выше 37, прививку не ставят. Она также противопоказана беременным, кормящим женщинам, людям с ОРВИ, ВИЧ и пациентам, у которых аллергия. Не прививают также людей с тяжелыми хроническими заболеваниями и болезнями в стадии обострения", - добавили в пресс-службе.

По словам главного врача Домодедовской горбольницы Андрея Осипова, первая доза вакцины формирует иммунную реакцию, а вторая создает длительный эффект. При этом частичный иммунитет формируется уже после первой дозы вакцины на 21 день, а устойчивый - через 21 день после второй вакцинации.

"Если пропустить второй этап вакцинации, то устойчивый иммунитет не будет сформирован. Получив вакцину, клетки человека начинают производить вирусный белок. Иммунная система обнаруживает его, запоминает и блокирует. Этот навык защищает организм при встрече с COVID-19. Самого коронавируса вакцина не содержит, так что заразиться от нее невозможно", - приводятся в сообщении слова Осипова.

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