Мособлдума приняла в третьем чтении законопроект об активных видах туризма

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в третьем чтении законопроект "Об активных видах туризма в Московской области", который разработан в целях регулирования общественных отношений, возникающих при организации активных видов туризма в регионе.

"Законопроектом устанавливаются формы господдержки активных видов [туризма], полномочия органов государственной власти, а также меры по обеспечению безопасности туристов <…> Предлагается сегодня проект закона принять в целом, прошу поддержать", - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

В пояснительной записке уточняется, что в законе дается определение понятия "активные виды туризма" - путешествия, походы и экскурсии в природной среде с активными способами передвижения, для которых требуется специальная физическая подготовка и владение определенными навыками и умениями. Также законом устанавливаются следующие основные активные виды туризма в Московской области: лыжный, горнолыжный, водный, пешеходный, велосипедный, конный, экстремальный и комбинированный туризмы. При этом субъекты туристской индустрии могут организовывать иные активные виды туризма в соответствии с требованиями законодательств России и Московской области.