Власти Подмосковья планируют открыть пункты вакцинации от коронавируса в 11 ТЦ

ХИМКИ /Московская область/, 21 января. /ТАСС/. Пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции планируется открыть в 11 торговых центрах на территории Московской области. Об этом в четверг сообщила журналистам министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Мы планируем [открывать пункты вакцинации] в торговых комплексах <...> Сейчас все главные врачи этот вопрос отрабатывают. 11 [торговых центров] мы уже отобрали", - сказала Стригункова.

Министр отметила, что при популярности пунктов вакцинации населения от коронавируса в торговых центрах власти рассмотрят вопрос об увеличении их числа.

"Мы для себя, как по гриппу, поставили задачу. Нам и Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Подмосковья - прим. ТАСС) ее поставил, и президент ее поставил, - это 60% населения. Так как дети не вакцинируются, это 3,6 млн человек <...> Область очень большая, и делать точки вакцинации в крупных поликлиниках обязательно нужно именно для тех жителей, которые живут в городах. Но для удаленных точек, конечно, для нас будет спасение и охват - это выездная работа, это предприятия <...> Команда дана всем главам городских округов - отработка предприятий по наличию желающих. У нас есть возможность выезжать конкретно на предприятие и вакцинировать", - добавила Стригункова.

Она отметила, что для вакцинации населения отдаленных сельских территорий предусмотрена работа мобильных ФАПов.

В четверг в торговом центре "Мега Химки" открылся пункт вакцинации населения от коронавируса. Сделать бесплатную прививку от новой коронавирусной инфекции смогут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний, при наличии паспорта и полиса ОМС. В пункте вакцинации будут без записи принимать пациентов медработники Химкинской больницы. Время работы - с 12:00 до 22:00 ежедневно. Пункт расположен в Центре культуры на первом этаже. За день в нем планируется прививать не менее 50 человек.