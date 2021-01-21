Дорожные и коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Дорожные и коммунальные службы Московской области перешли в режим усиленной работы из-за сильного снегопада. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Просим жителей и гостей Подмосковья быть осторожнее при передвижениях. Сегодня в регионе обильный снегопад, туман и небольшие метели, ухудшение видимости до 1-1,5 км. По поручению губернатора Андрея Воробьева дорожные и коммунальные службы находятся в режиме усиленной работы. Осадки продолжат идти до 19:00 часов. Вечером в пятницу ожидается ледяной дождь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в уборке дорог, дворов и общественных территорий задействовано более 3 тыс. единиц техники и свыше 18,5 тыс. дорожных рабочих и дворников. В пресс-службе пояснили, что в приоритетном порядке очистка и обработка проводится на вылетных магистралях и маршрутах общественного транспорта, подходах к остановочным пунктам.

"Накануне дорожные службы провели предварительную обработку основных дорог региона противогололедными материалами, за ночь обработано и очищено порядка 8 тыс. километров дорог. Подготовлено 2 тыс. единиц техники и 3 тыс. дорожных рабочих, при необходимости на дороги будет выведено максимальное число ресурсов", - процитировали в сообщении министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.