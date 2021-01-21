Более 15 тыс. га муниципальных земель обработают от борщевика в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. га муниципальных земель Подмосковья планируется обработать от борщевика Сосновского в 2021 году. Об этом сообщил журналистам в четверг и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

"Работы по борьбе с ядовитым сорняком в Подмосковье продолжатся в текущем году. Планируется ликвидация борщевика Сосновского на более 11 тыс. земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и собственности области. Совокупно планируемая площадь обработки пораженных борщевиком территорий составит 15 тыс. га", - сказал и. о. главы министерства.

По словам Воскресенского, каждый пораженный борщевиком участок земли планируется обработать трехкратно, так как многократная обработка участков, пораженных борщевиком, направлена на сокращение площади распространения сорного растения в дальнейшем.

"При проведении работ обязательным для подрядных организаций является фиксация борщевика до его обработки, во время и после обработки. Фотофиксация производится с геопривязкой к координатам местности. Результаты обработки каждого контура заносятся в мобильное приложение "Проверки Подмосковья", - отметил Воскресенский.

Всего по области будут работать более 22 муниципальных бюджетных учреждений. Кроме этого, заключены контракты с шестью подрядными организациями в городских округах Клин, Талдом, Мытищи, Серебряные Пруды, Чехов, Раменский. И. о. министра добавил, что в течение сезона будут производиться мероприятия по выявлению территорий, находящихся в частной собственности, на которых не проводится борьба с борщевиком Сосновского.