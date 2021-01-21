Более 3 тыс. многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в текущем году провести капитальный ремонт в более 3 тыс. многоквартирных домов. На проведение работ выделено свыше 21 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В 2021 году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Московской области включено 3 044 дома, на строительно-монтажные работы в которых в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Подмосковье выделено более 21 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в прошлом году в регионе капитально отремонтировали около 2,5 тыс. многоквартирных домов. С адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2021 год жители региона могут ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

"В каждом городском округе региона определены многоквартирные дома и конкретные работы по проведению капитального ремонта в них: в 1 232 домах будет проведен ремонт кровли, в 1 209 - ремонт фасадов и их утепление, в 1 287 домах запланирован ремонт инженерных систем, подвальные помещения отремонтируют в 33 многоквартирных домах. Также в рамках программы будет проведен ремонт фундаментов, установлены узлы управления и регулирования потребления ресурсов, более чем в 100 многоквартирных домах области будет заменено 357 единиц лифтового оборудования", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского.

По словам генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерия Николова, в рамках трехлетнего плана капитального ремонта будут отремонтированы 7 812 дома на сумму более 60 млрд рублей.