Сделавшие прививку от COVID-19 жители Подмосковья получат QR-коды

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Электронные сертификаты в виде QR-кода выдадут жителям Подмосковья, получившим оба компонента вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы сделали такой ресурс, со следующей недели заработает: если ты вдруг забыл, когда нужно ставить вторую прививку, то тебе придет СМС. Если не забыл - хорошо, если забыл, то мы позволим себе напомнить, потому что вторая прививка пролонгирует действие, она обязательна. И еще один важный момент - электронный сертификат, ты его получишь после второй прививки, это QR-код", - сказал Воробьев.

Он уточнил, что при считывании QR-кода пользователю будет доступен электронный сертификат, подтверждающий, что житель прошел вакцинацию. "По поводу скидок - не обещаю, но то, что он может пригодиться, чтобы не попасть под разные ограничения - это факт. Может быть, это будет в будущем интегрировано и в европейскую систему, если вы куда-то собрались ехать, это будет удобно: тебе не надо брать с собой кипу бумаг какую-то, доказательств, есть QR-код, все цивилизованно, современно, удобно и всегда с собой", - подчеркнул Воробьев.

По его словам, вакцинация от коронавируса в регионе ведется активно, планируется привить более 50% жителей. Прививку могут сделать жители не только Подмосковья, но и других регионов. Полис ОМС при себе иметь не обязательно. Запись открыта онлайн, по телефону и очно.

Губернатор сообщил, что в Подмосковье порядка 40 тыс. человек получили прививки от коронавируса. "Привиты порядка 40 тыс. человек, в день 4-5 тыс. мы прививаем", - сказал Воробьев, отметив, что в регионе началась работа пунктов вакцинации в крупных торговых центрах.

По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в Подмосковье открыто 23 мобильных комплекса вакцинации от COVID-19. В скором времени откроются еще два. Они будут предоставлять услуги около МФЦ, в торговых центрах, а также выезжать в пансионаты, на предприятия, в отдаленные населенные пункты.

Освобождение коек в стационарах

Воробьев сообщил, что около 3 тыс. коек планируют освобождать в коронавирусных стационарах Московской области каждую неделю с 25 января.

"Мы видим значительное снижение выявленных случаев при таком же большом количестве ПЦР-тестов - 35-37 тыс. мы делаем в день, за последний месяц на 30% упала выявляемость. <...> Приступаем к сворачиванию коек: у нас было порядка 19 тыс. коек, с 25 января мы каждую неделю планируем закрывать по 2,5-3 тыс. коек", - сказал Воробьев.

Он добавил, что оборудование, ранее используемое для лечения заболевших коронавирусом, будет использовано в больницах региона. Врачи из освобождающихся госпиталей вернутся к оказанию плановой медпомощи. "Врачам - отдельные слова благодарности, они работали и в праздники, и до праздников, и после праздников в весьма напряженном режиме. Они сделали очень большое дело, поэтому койки мы сокращаем", - сказал Воробьев.

По его словам, временные коронавирусные госпитали также показали свою эффективность, и в первую очередь в Подмосковье будут закрыты койки, которые усилят плановую помощь в небольших городах, например, в Рузе, Бронницах и т. д.

Губернатор подчеркнул, что масочно-перчаточный режим в Московской области продолжает действовать. Кроме того, Воробьев попросил жителей чаще гулять, особенно старшее поколение.

В новость внесены изменения (21:42 мск) - добавлены подробности по тексту.