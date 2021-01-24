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В Подмосковье загорелся склад

Пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. В Ленинском районе Подмосковья загорелся склад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"В деревне Апаринки, дом 15 горит склад на площади 400 кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", - сообщили в главке, добавив, что возгорание локализовано. "В 23:01 пожар локализован на площади 1000 кв. метров", - сообщили в главке.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на территории склада, предварительно, находится автосервис. Горит первый этаж здания, но есть угроза распространения огня на второй этаж и соседнему строению, а также угроза взрыва газовых баллонов. Из здания эвакуированы четыре автомобиля.

В данную новость были внесены изменения (23:21 мск) - добавлена информация о локализации пожара

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