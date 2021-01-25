Почти 4 тыс. инфекционных коек для пациентов с коронавирусом закрыли в Подмосковье

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Порядка 3,7 тыс. инфекционных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией закрыли на прием в Московской области, об этом сообщила в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"С сегодняшнего дня <...> мы закрыли на прием 3,7 тыс. коек. У них есть неделя на то, чтобы продезинфицировать свои помещения и со следующей недели приступить к оказанию плановой помощи", - сказала Стригункова.

Как пояснил губернатор региона Андрей Воробьев, за прошедшую неделю в Подмосковье выписали рекордное количество пациентов.

"Вы знаете, что мной принято решение о сворачивании коек и максимально эффективном использовании ресурсов, врачей, оборудования, лекарств уже на плановую помощь. <...> Мы не будем делать резких движений, мы понимаем, что ковид - вещь коварная, поэтому у нас существует план, он состоит из трехнедельных циклов. Смысл этих циклов заключается в том, что каждую следующую неделю мы увидим заметное сокращение коек и усиление плановой помощи", - сказал Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 18 января сообщил о планах по сокращению количества инфекционных коек на фоне снижения числа выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлен 186 551 случай заражения, выздоровели 146 579 человек, умерли 3 546.

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