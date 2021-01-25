Губернатор Подмосковья планирует выступить с отчетом перед жителями в апреле

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует выступить с ежегодным отчетом о работе перед жителями региона в апреле. Об этом он рассказал в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов.

"В первой декаде апреля я выступлю с отчетом перед жителями, с программой дальнейшего развития Подмосковья. Для этого поручаю политическому блоку, главам провести комплекс мероприятий, который позволит нам собрать самые чувствительные, самые существенные вопросы каждого города, каждой территории", - сказал Воробьев.

Он добавил, что власти региона должны направлять необходимые ресурсы бюджета для решения тех проблем, которые больше всего волнуют жителей.

"Смещение моего выступления, которое традиционно было 29 января, связано с тем, что мы должны посмотреть, насколько ритмично и результативно будет работать экономика, на какие ресурсы мы можем рассчитывать в 2021 году", - пояснил губернатор.